Coronavirus: Anzaldi, 'Vigilanza si riunisca oggi, non martedì' (2)

(Adnkronos) - "Siamo all’ennesimo episodio - prosegue Anzaldi - che mette in discussione il ruolo del servizio pubblico, la commissione ha scritto già due lettere alla Rai ottenendo solo risposte elusive dopo le note dirette Facebook, anche senza domande. I vertici della tv pubblica devono parlare chiaro e pubblicamente. E’ singolare che l’unica voce che si sia levata su questa questione sia quella del direttore Enrico Mentana da un’emittente commerciale".

"Mentana ha giustamente detto che, se avesse saputo che il messaggio a reti unificate del premier avrebbe contenuto in realtà un attacco propagandistico, non avrebbe mandato in onda quella parte. La Rai che dice? Come spiega l’Ad Salini che, mentre Rai1 ha interrotto la normale programmazione per trasmettere il messaggio di Conte, il Tg2 delle 20.30 ha addirittura relegato il premier come quarta notizia? C’è una regia nell’informazione pubblica o si procede in ordine sparso? Può una notizia essere tale solo secondo quale tg guardiamo? L’unico collante della Rai, al momento, sembrano i soldi del canone e l’obbligo dei cittadini di continuare a pagarlo".