Coronavirus: Amendola, 'no divisioni Pd-M5S su Mes, al lavoro su Recovery Fund'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Le proposte dell'Eurogruppo sono un primo passo e saranno negoziate da qui al prossimo Consiglio Europeo del 23 aprile. Ma stiamo ai fatti. Sono caduti veti e blocchi da parte di alcuni Paesi che in questi giorni avevano tenuto ferma la trattativa. L'Europa finalmente lavora a risposte per la soluzione della crisi". Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, a Il Mattino.

Quanto alle indiscrezioni su una spaccatura Pd-M5S sul Mes, Amendola risponde: "Il governo sta procedendo compatto nell'affrontare l'emergenza, guidato dal presidente Conte. Non ci sono divisioni nella maggioranza (...) L'Italia, come ha chiaramente ribadito il presidente Conte, non ha firmato alcuna attivazione del Meccanismo. Si è costituita piuttosto una linea di credito per le spese sanitarie, ed è facoltà degli Stati accedervi o meno. Ma la vera novità sul tavolo è la nascita del Fondo per la Ripresa economica che deve avere una forza economica di impatto elevato".

"Sarà il tema del negoziato delle prossime settimane, da qui al Consiglio. Questa è una proposta costruita insieme da Francia e Italia". E sulle tensioni con l'opposizione, aggiunge: "Mi dispiace che le opposizioni non abbiano colto le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva auspicato un clima di unità nazionale nell'affrontare la peggiore crisi dal secondo dopoguerra. Il governo ha dato vita ad una cabina di regia ed ha aperto alla collaborazione di tutti. Il sentimento di sacrificio degli italiani deve essere ripagato con meno polemiche e più concretezza".