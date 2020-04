Coronavirus: Castaldo, 'coraggio Conte spazza via bufale'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Le parole con cui il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha smentito le bufale surreali di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni sono parole guerriere, forti, che suonano come uno schiaffo vigoroso contro chi ha messo in giro menzogne, falsità e attacchi vergognosi a danno dell’Italia”. Lo afferma il vicepresidente dell’Europarlamento ed europarlamentare M5S Fabio Massimo Castaldo che puntualizza: “l’Italia non sta attivando e non vuole attivare il Mes”.

“Continuiamo a sostenere il premier nella sua lotta coerente e coraggiosa in Europa a favore della creazione degli Eurobond, unico strumento in grado di far fronte alle necessità di rilancio dinnanzi alla crisi che stiamo attraversando a livello continentale. Quella, per noi, resta la strada da percorrere, e aver ottenuto l’avallo al recovery fund è un primo importante passo in questa direzione. Il Mes, al contrario, è uno strumento concepito e imperniato su logiche di austerità e condizionalità che sono state sconfessate dalla Storia”.

“Nel testo dell’accordo dell’Eurogruppo si fa riferimento a una nuova linea di credito facilitata, richiesta da altri Stati che ci sostengono sulla lotta per gli Eurobond, ma resta uno strumento meramente facoltativo a cui l’Italia non è interessata e che non richiederà. Chiediamo agli italiani di stringersi intorno al Presidente per vincere questa battaglia di civiltà e di dignità”, conclude.