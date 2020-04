Coronavirus: Conte, 'ieri primo passo per risposta Ue, ancora insufficiente'

Coronavirus, Conte: dal 14 aprile riaprono librerie e cartolerie

Roma, 10 apr. (askanews) - Martedì 14 aprile riapriamo cartolibrerie, negozi per neonati e bambini. Abbiamo ricevuto tante richieste, apriamo con ponderazione queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva: la silvicoltura, il taglio dei boschi, e anche attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è già partito. Non dobbiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal ...