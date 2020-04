Coronavirus: Uil Sicilia, 'oltre 30mila domande Cigs, coinvolti 110mila lavoratori'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Ad oggi in Sicilia sono circa 30mila le richieste di cassa integrazione in deroga giunte all’assessorato regionale al Lavoro. E circa 110mila i lavoratori coinvolti". Lo dice Giuseppe Raimondi della segreteria della Uil Sicilia, che aggiunge: "A occuparsi di queste pratiche quattro operatori di Anpal Servizi che in smart working hanno anche risposto a oltre mille domande - via email - sia di natura giuridica che procedurale. La piattaforma è attiva da pochi giorni ma, nonostante la mole di lavoro, non si stanno registrando ritardi".