Coronavirus: Gallera, 'pazienti in Rsa necessari per salvare vite'

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "Il trasferimento di persone dagli ospedali a strutture come Rsa era necessario per ricoverare altre persone e salvare vite. Gli ospedali non avevano più posti, i pronto soccorsi erano ormai reparti dove le persone erano ricoverate dappertutto". Così Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera difende la decisione di trasferire alcuni pazienti Covid nelle strutture Rsa, fornendo delle linee guide, tra cui "separare i pazienti positivi dagli altri", aggiunge nella conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.