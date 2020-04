Coronavirus: Siragusa (M5S), 'Regione siciliana tuteli comparto turismo'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - “Uno dei settori più danneggiati in Sicilia a causa del lockdown utile a scongiurare la pandemia del Coronavirus è senza dubbio quello turistico e ricettivo. Il governo nazionale ha messo in campo misure straordinarie per indennizzare tutti i comparti tra i quali per l’appunto quello turistico. La Regione Siciliana dica chiaramente se ha intenzione di disporre strategie di tutela del comparto nel nostro territorio”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Siragusa, vice presidente dell’Ars che, con una interrogazione, "incalza il governo regionale ad adottare misure sostegno per il settore turistico ricettivo". “La pandemia da COVID-1 - spiega Siragusa - oltre ad una gravissima crisi sanitaria, sta determinando anche una preoccupante e pericolosa flessione economica, se non una vera e propria crisi, nei settori economici non coinvolti nella produzione o nelle filiere di produzione di beni primari e necessari. Il turismo ivi compreso l’indotto che ruota attorno al comparto, in Sicilia, rappresenta la più importante industria e contribuisce enormemente alla composizione del Pil della nostra regione e basa la propria filiera di produzione economica su una programmazione di medio e lungo termine. Sappiamo bene purtroppo che la ripresa sarà lenta e difficile per questo è assolutamente indispensabile che la Regione Siciliana applichi strategie di tutela del settore turistico regionale. Musumeci insomma dica chiaramente quali siano le iniziative da intraprendere e quelle, eventualmente, già intraprese per il sostegno di un settore primario ed essenziale per l'economia regionale”, conclude Siragusa. Sullo stesso tema recentemente ha sollecitato future azioni anche la deputata 5 Stelle Valentina Zafarana.