Coronavirus: Locatelli (Lega), 'in Cura Italia nessun aiuto per fasce deboli'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Nessun aumento del Fondo per la non autosufficienza, nessuna considerazione per i Caregiver familiari, nessuna presa di posizione per aiutare le residenze per anziani in cui aumentano i focolai e il personale si riduce. Nessun sostegno valido ai più fragili lasciati soli davanti al loro destino. E' un governo irresponsabile, che sistematicamente dimentica le fasce più deboli, a cui il, cosiddetto, 'Cura Italia' non dà una sola risposta su assistenza, cura, garanzie e tutela e dei diritti. Solo misure frammentate e dispersive e nessuna logica di reale gestione dell’emergenza dal punto di vista sociale". Lo afferma la deputata Alessandra Locatelli, già ministro per le Disabilità e la Famiglia e responsabile Disabilità della Lega.