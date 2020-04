Coronavirus: Rotta, 'Veneto tuteli tutti, a Schiavonia brutta discriminazione'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "I malati sono tutti uguali. Nessuno può essere lasciato solo. Quanto è successo oggi a Schiavonia è un cattivo esempio di discriminazione di fonte al diritto di ognuno di noi di essere curato". Lo sottolinea Alessia Rotta del Pd.

"La Regione Veneto non sa tutelare la salute di tutti, indistintamente. Nell'esprimere la solidarietà ai sindaci multati perché manifestavano - ed è il loro primo compito - affinché l'assistenza sanitaria sia uguale per tutti i residenti del distretto 5 della bassa padovana, oggi privi di ospedale, ora mi aspetto che la Regione dia risposte certe e immediate sulla possibilità, anche graduale, di riapertura delle attività dell'ospedale di Schiavonia".