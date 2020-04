Coronavirus: F.Sala, 'a Lodi i maggiori spostamenti, bene Milano'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Prosegue in Lombardia l'analisi degli spostamenti dei cittadini rilevata attraverso i cambi delle celle a cui si agganciano gli smartphone. "Il dato della mobilità in Regione Lombardia è costante, pari al 40%", dice il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala.

"La provincia con maggiore mobilità ieri è stata Lodi, mentre quelle in cui si è girato meno sono state Brescia e Milano". Sugli spostamenti medi per provincia, i dati si soffermano su una mobilità accentuata nella zona tra Cremona e Mantova. "Queste sono due province con una percentuale alta di mobilità e certamente questo dato è influenzato dalla presenza notevole di aziende della filiera agroalimentare". E' in corso il monitoraggio dei dati localizzati per Comune per capire gli spostamenti in maniera più dettagliata secondo l'area territoriale di riferimento. I dati verranno messi a disposizione delle prefetture per controlli più accurati.