'Insieme per fermare il Covid', raccolti oltre 1,5 milioni di euro

Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova diversi settori in Italia e sono migliaia i cittadini che si trovano a fronteggiare questa emergenza sanitaria. A loro sono rivolte le iniziative di solidarietà come la raccolta fondi "Insieme per fermare il Covid" avviata il 16 marzo da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Asi (Automotoclub Storico Italiano) e Unicef Italia con il coordinamento della Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che finora ha raccolto oltre 1,5 milioni di euro attraverso i conti correnti di Anci, Asi e Unicef Italia, e attraverso le piattaforme online Gofundme e Paypal.

Il tavolo di lavoro in seno alla Cabina di regia “Benessere Italia” - in collegamento diretto con il Comitato Operativo della Protezione Civile – ha già destinato 500.000 euro dei fondi raccolti all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri fondi saranno presto destinati sia ad interventi locali con carattere d’urgenza sia ad attività centralizzate.

Attivato il numero solidale 45525 con il quale è possibile donare con un semplice sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: 2 euro con sms inviato da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 5 euro con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile; 5 e 10 euro con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali.

La cordata solidale di "Insieme per fermare il Covid" si è ampliata grazie all’adesione dell’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari, degli intergruppi parlamentari “Spazio”, “Innovazione” e “Sviluppo Sostenibile”, oltre ai Comitati Nazionali per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita e per la Ricerca, che daranno ulteriore impulso a questa importante iniziativa.