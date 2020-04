Coronavirus: Presidente Corte appello Palermo, 'faremo di tutto per ripartire dal 12 maggio'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Faremo di tutto per potere ripartire con l'attività della giurisdizione a partire dal prossimo 12 maggio, se le condizioni ce lo consentiranno". Lo ha annunciato il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Matteo Frasca, nel corso di un incontro con la stampa in videoconferenza. "L'intento è ripartire - spiega - Ci sarà una ripresa ma in che percentuale lo calibreremo in prossimità del 12 maggio. Chiederemo alle autorità sanitarie con quali cautele potere ripartire, ma farò di tutto. Questo è un impegno che mi sento di assumere, non solo per i magistrati ma, sono certo, anche per gli avvocati". E conclude: "Sappiamo tutti che il momento è molto difficile ma nessuno nel proprio segmento si può chiamare fuori".