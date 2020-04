Coronavirus: Intesa Sp porta a 50 mld le risorseper superare la crisi (2)

(Adnkronos) - Le nuove risorse per le imprese comprendono sia nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi meno un giorno, di cui 6 di preammortamento, sia linee di credito già deliberate e rese disponibili come liquidità per cassa per le imprese clienti.

La messa a disposizione di 50 miliardi di euro complessivi si aggiunge alla moratoria per famiglie e imprese che Intesa Sanpaolo ha annunciato fin dalle prime fasi dell’emergenza, con la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere (per la sola quota capitale o per l’intera rata),prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell’emergenza.