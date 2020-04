Coronavirus: Amendola, 'fare a meno di Ue? Da Conte un timore, non un auspicio'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L'intervista del presidente Conte esprime tutti i timori per delle scelte che non si possono più rinviare di fronte a una crisi epocale per l'Europa. Quella frase nel'intervista è dentro un timore, non è un auspicio". Lo dice Enzo Amendola, ministro delle Politiche Ue, a Tg2 Post a proposito delle parole del premier Giuseppe Conte sulll'allentare le regole di bilancio o l'Italia farà a meno dell'Europa.