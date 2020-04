Palermo: cronista minacciato su Fb, sindaco Palermo 'non si lascerà intimidire'

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "La mia più affettuosa solidarietà e la vicinanza di tutta la Giunta comunale a Salvo Palazzolo, oggetto di volgari commenti sul proprio profilo social. Come in passato, sono certo che Salvo Palazzolo non si lascerà intimidire né cambierà il proprio modo di raccontare con acume e professionalità tanti fatti di cronaca della nostra città e della nostra regione". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo le minacce ricevute su Facebook dal cronista di Repubblica per il suo articolo sulla distribuzione di generi alimentari allo Zen.

"A quei pochi bravi a mostrare i muscoli dietro una tastiera - aggiungo - ricordo che anche lo Zen sta cambiando mentalità, che anche lo Zen può e deve cambiare. Lo dimostrano i tanti che proprio allo Zen e col sostegno delle istituzioni, lavorano ogni giorno per affermare la cultura della vita, della solidarietà e della legalità".