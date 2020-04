Coronavirus: Meloni, 'in Senato legge per 27 marzo giornata memoria vittime'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia vuole onorare degnamente chi ha perso la vita per il coronavirus e presenta in Parlamento due proposte di legge: una in Senato, che vede la senatrice Rauti come prima firmataria di tutto il gruppo FdI, per istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, proponendo la data del 27 marzo, in ricordo della preghiera straordinaria celebrata dal Papa in Piazza San Pietro". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

E poi "una alla Camera per estendere la qualificazione giuridica di 'vittima del dovere' al personale medico e sanitario, alle forze di polizia, al personale dei vigili del fuoco e della protezione civile e a tutti coloro che si sono sacrificati nella guerra al coronavirus. Due proposte di buon senso che, mi auguro, possano essere condivise da tutte le forze politiche".