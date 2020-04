Coronavirus: Parrini-Pittella, 'Ue e von der Leyen rompano silenzio su Ungheria'

Roma, 8 ar. (Adnkronos) - "In Polonia, come già in Ungheria,il contrasto al virus diventa la scusa per torsioni autoritarie". Lo sottolineano i senatori del Pd. Gianni Pittella e Dario Parrini.

"La Camera bassa della Polonia approva lo svolgimento delle presidenziali di maggio con voto per corrispondenza e parallelamente il governo in carica rimpiazza il vertice dell'azienda postale nazionale con persona di sua fiducia. Siamo di fronte - aggiungono i due senatori - al rischio di elezioni condizionate o condizionabili nel cuore dell'Europa".

"Ancora una volta chiediamo alla Presidente della Commissione dell'UE Van der Layen di rompere il silenzio e assumere una posizione formale e netta contro i progressivi arretramenti democratici che in queste settimane si realizzano in alcuni stati dell'est europeo".