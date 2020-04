Coronavirus: Calenda, 'su Europa governo italiano debole e retorico'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il dibattito sull’Europa in Italia sta di nuovo diventando puerile, polarizzato tra chi pensa che l’Unione Europea non sta facendo niente e bisogna uscire, e chi pensa che l’Unione Europea sta facendo tutto e siamo noi che facciamo schifo e non ci meritiamo niente. Così non si può andare avanti”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook l’europarlamentare e leader di Azione, Carlo Calenda.

"L’Europa sta facendo molte cose, in particolare le sta facendo la BCE non solo perché ha varato un grande piano, il Quantitative Easing rafforzato che consente sostanzialmente di comprare titoli italiani, ma anche perché -cosa che non ha mai fatto- sta comprando titoli non in proporzione alle quote di capitale detenute dai vari Paesi all’interno della BCE. Per esempio, nelle ultime settimane ha comprato 12 miliardi di titoli italiani e solo 2 miliardi di titoli tedeschi. Sta quindi usando il suo capitale per comprare più titoli di un Paese rispetto a quanti soldi quel Paese ha investito nella BCE, un lavoro senza dubbio importantissimo".

"L’Unione Europea dal canto suo -continua- ha promosso azioni rilevanti: ha sospeso il Patto di Stabilità e ha derogato alla normativa sugli aiuti di Stato, consentendo così di mettere in atto tutto il Piano sui crediti e la liquidità alle imprese. La cosa però che non si comprende è che oggi ci vuole una grande reazione federale, identica per tutti. E quelli che non lo capiscono sono i Paesi meno virtuosi da un punto di vista di vicinanza all’Europa”.