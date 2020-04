Coronavirus: Fitch, pil settimanale -20% in paesi con lockdown**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il pil settimanale è diminuito di circa il 20% nei paesi che hanno imposto un lockdown per far fronte all'emergenza coronavirus". A stimarlo in un report è l'agenzia di rating Fitch. "Uno shock di questa portata avrà sicuramente un forte impatto sull'occupazione, con molti modelli economici che suggeriscono un calo di circa lo 0,3% dei posti di lavoro per ogni shock dell'1% sul Pil".