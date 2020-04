Coronavirus: Toninelli, 'Fontana smetta propaganda e pensi a salute lombardi'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Per fare luce sui morti nelle case di riposo lombarde la Lega nomina commissioni d’inchiesta per controllare se stessa. Controllori nominati dai controllati non è ciò che serve per fare chiarezza. Fontana la smetta di fare propaganda e pensi alla salute dei lombardi". Lo scrive su twitter Danilo Toninelli dei 5 Stelle.