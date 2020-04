Milano: sgombero al Corvetto, coppia muore di Covid e occupano la loro casa

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha sgomberato un appartamento Aler in zona Corvetto occupato abusivamente dopo la morte per coronavirus pochi giorni fa dei due anziani che lo abitavano. Gli agenti, andati sul posto in mattinata, hanno trovato la casa di via Cinquecento abitata da un italiano di 48 anni e da una donna marocchina di 53.

Dopo il decesso dell’uomo, avvenuto lo scorso primo aprile, la custode ed altri residenti nello stabile avevano sentito rumori provenienti da quell’appartamento: la nuova coppia era entrata illegalmente la sera di domenica 5 aprile ed è stata allontanata e denunciata per violazione di domicilio aggravata.

L’appartamento è stato messo in sicurezza dall’Ente gestore in attesa che si rintraccino gli eredi dei due anziani deceduti.