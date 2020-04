Coronavirus: sindaco Caltagirone, 'supermarket chiusi anche a Pasquetta, controlli serrati'

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Chiusi anche a Pasquetta a Caltagirone (Catania) gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, quest’ultime solo per la vendita di giornali. A disporlo è un’ordinanza del sindaco Gino Ioppolo che, integrando i precedenti provvedimenti e in linea con il giro di vite finalizzato a contenere la diffusione del Coronavirus stabilisce che: "Si estende al Lunedì dell’Angelo, 13 aprile, la chiusura domenicale già statuita per i negozi in questione, con l’obiettivo di impedire la permanenza degli acquirenti all’interno dei locali e di prevenire, così, ogni eventuale rischio di contagio". Restano ferme le disposizioni che comportano lo stop al mercato del sabato. Serrati controlli da parte delle forze dell’ordine sono previsti nel lungo ponte pasquale. "I dati che riguardano la nostra città, la Sicilia e l’Italia tutta sono confortanti – sottolinea il sindaco – Ma tutto ciò non deve illuderci, anzi deve indurci a mantenere alta la guardia. Infatti, sono proprio questi i giorni in cui occorre fare qualche ulteriore sacrificio per metterci al riparo da sempre possibili recrudescenze".