Coronavirus: Maraventano (Lega), 'Lampedusa è in pericolo, isola resti blindata'

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "Lampedusa è in pericolo!". E' quanto dice Angela Maraventano, l'ex senatrice leghista di Lampedusa, dopo il nuovo sbarco di ieri. "Ai lampedusani in questo periodo di tragedia non interessano le idee né del sindaco di Lampedusa e nè dell’attuale ministro degli interni - dice Maraventano - C’è solo un interesse quello di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. L’isola deve rimanere blindata, se volete accogliere ed essere complici di chi traffica carne umana, fatelo in mare, con una nave adibita a centro di prima accoglienza. A noi mandateci una nave ospedaliera, per supportare tutte le nostre esigenze".

"Per quanto riguarda la manifestazione di oggi, mi auguro che non saranno presi provvedimenti disciplinari al tal riguardo", dice.