Coronavirus: Napoli (Fi), 'Zaia leghista della concretezza e del buonsenso'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "È stato il meno presente sugli schermi televisivi, ha fatto conferenze stampa lo stretto necessario, in cambio sta facendo tamponi a tutti i veneti, ha subito capito la pericolosità delle Rsa abbandonate a se stesse e sta facendo rispettare con energia e flessibilità le misure restrittive. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si sta imponendo come il leghista della concretezza e del buon senso, un po’ per la natura e il carattere della persona, molto per l’istinto proprio di chi sa che gli esami in politica non finiscono mai e atteggiamenti spavaldi o arroganti non portano da nessuna parte". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Rispetto a una Lega troppo impegnata nelle prove muscolari con il governo e a spingere sempre oltre il limite la sua proposta politica, Zaia ha operato uno scarto significativo. Trovare un suo attacco all’Unione europea, a parte gli sfoghi del momento, è impresa difficile. Il suo comportamento nel dramma del coranavirus -conclude Napoli- dovrebbe essere di insegnamento a tutti i governatori, non solo del centrodestra".