Coronavirus: Ronzulli, 'pena per sciacallaggio M5S contro Lombardia'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Che pena. Che amarezza. Mentre il Paese è alle prese con la terribile conta delle vittime, prima Giuseppe Conte, ora il 'capo politico' Vito Crimi, non trovano di meglio che polemizzare: continua lo sciacallaggio dei Cinquestelle contro Regione Lombardia sulla quale provano a scaricare la responsabilità del governo per quanto accaduto a Nembro e ad Alzano". Lo scrive in un post su Facebook Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"L’emergenza non è ancora finita -aggiunge- e già pensano a trovare un colpevole sul quale scaricare le loro responsabilità, rincorrono il consenso ignorando il dolore delle persone che vedono soffrire o addirittura morire i propri cari”.