Coronavirus: F.Boccia, 'decreto aprile si farà ma non c'è data'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Non dobbiamo correre, dobbiamo fare un decreto della ripartenza, dello sviluppo, della crescita, dobbiamo farlo quando il quadro è chiaro, si farà ad aprile ma non diamo una data". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Circo Massimo', su Radio Capital.