Coronavirus: F. Boccia, 'problema mascherine ad aprile non ci sarà più'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Ora le mascherine iniziano ad esserci, le forniture estere sono arrivate, le italiane iniziano finalmente a produrre, penso che il problema mascherine in questo mese di aprile non ci sarà più". Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.