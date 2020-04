Coronavirus: Crimi, 'serve compromesso tra sanità centrale e regionale'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "C'è un dibattito aperto all'interno di tutti i gruppi politici. Nel momento in cui in Lombardia non siamo in grado di portare i pazienti da Brescia a Verona che distano 40 minuti, che sta in Veneto e dobbiamo trasferirne pazienti in Germania c'è qualcosa che non va". Lo dice il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato da Fanpage.

"Abbiamo dei modelli che hanno funzionato benissimo, altri che non hanno funzionato, bisogna mettersi in testa che su alcune cose, su alcuni principi generali la tutela della salute è un bene pubblico di tale importanza che non puo' essere delegato alle regioni sulla base di una capacità che puo' essere diversa da Regione a Regione".

"Non devono temere coloro che hanno fatto un buon lavoro in termini di gestione della sanità perché chi lo ha fatto può solo vedere affermato il proprio modello ed esteso ad altri. Ma va ripensato il modello tra una centralizzazione e una regionalizzazione una via intermedia. Qualcosa che consenta di avere omogeneità in tutta Italia".