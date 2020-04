Coronavirus: Crimi, 'finita emergenza inchiesta per capire e non ripetere errori'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Nel caso di Alzano e Nembro "è stata comunicata una situazione di emergenza. Lì piuttosto che aspettare la Regione poteva decidere di adottare dei provvedimenti molto restrittivi in attesa che il governo li confermasse o ne aggiungesse, come ha poi fatto su tutta la Regione Lombardia". Lo dice il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato da Fanpage.

"Non so che dati siano stati consegnati con precisione. Credo che alla fine di tutto questo ci sarà un momento in cui ci si fermerà e si farà un'inchiesta, un'indagine per capire cosa non ha funzionato. Ma non in chiave di 'inchiodiamo i responsabili' ma in chiave di 'se succede la prossima volta dobbiamo essere in grado di prevenire e non commettere gli stessi errori".