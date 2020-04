Coronavirus: il testo della lettera inviata da Fico e presidenti Parlamenti Ue ad autorità Europa (3)

(Adnkronos) - "Occorre in particolare garantire ai nostri Paesi un finanziamento stabile, sostenibile e a lungo termine di tutte le politiche necessarie a contrastare i danni causati dalla pandemia, inclusi gli investimenti finalizzati a sviluppare una strategia industriale europea. In questa chiave, è necessario esplorare tutte le soluzioni e opportunità che si potrebbero mettere in campo, incluso, tra gli altri, il ricorso a strumenti finanziari o a un fondo di solidarietà emessi da una Istituzione o organo dell’Ue per raccogliere risorse e investimenti a beneficio di tutti gli Stati membri".

"Su questi temi occorre far prevalere la obiettiva valutazione dei risultati che potrebbero derivarne per massimizzare le risorse e gli investimenti che potrebbero essere attivati nella lotta al COVID-19. Occorrerebbe ragionare e operare con lungimiranza avendo come riferimento quel principio di condivisione, solidarietà e cooperazione che ha ispirato la nascita dell'Unione europea".

"Dobbiamo pertanto perseguire un compromesso avanzato tra le diverse visioni e i diversi interessi degli Stati Membri. Chi è in prima linea in questo momento difficile, chi sta facendo enormi sacrifici, i lavoratori, le famiglie, tutta la nostra comunità europea si aspetta una risposta efficace che sia frutto di confronto, collaborazione e coesione".