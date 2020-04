Coronavirus: Caparini, 'Stato non pagherà spese extra regioni, una mazzata'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - La Protezione civile ha comunicato oggi alla Regione Lombardia che lo Stato "non intende corrispondere le spese sostenute dalle regioni, tutte le regioni, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione e le apparecchiature medicali, insomma ciò che abbiamo acquistato per l'emergenza covid ce lo dobbiamo pagare". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Lombardia, Davide Caparini, in conferenza stampa, definendola una "pessima notizia" e "una mazzata", dal momento che la Regione avrebbe speso "cifre vicine ai 400 milioni di euro" finora. "Non oso pensare alle altre regioni, la Lombardia ha le spalle larghe". Il punto è che a inizio emergenza le indicazioni erano diverse, con la Protezione civile che si era detta disponibile a partecipare alle "spese straordinarie" per oltre 1,6 miliardi di euro. "Ora - ha incalzato Caparini - abbiamo una informazione diametralmente opposta e mi metto nei panni dei miei omologhi di regioni che ora rischiano la bancarotta". Caparini che ha sottolineato anche che questa comunicazione è stata "tecnica, in videoconferenza", e forse domani n conferenza Stato-Regioni il tema sarà posto su un tavolo più politico: "Chiederemo di non cambiare le regole in corsa".