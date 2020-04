Coronavirus: Fontana, 'trovato test sierologico affidabile per anticorpi'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Sui test sierologici, la Lombardia ha "fatto una scelta di prudenza e di rispetto della scienza" in attesa di trovare test affidabili, ma "oggi abbiamo una buona notizia, uno di questi test è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia, sarà un test che con il prelievo del sangue evidenzierà chi ha sviluppato anticorpi". Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Attilio Fontana, in conferenza stampa. "Entro due settimane avremo la certificazione cee e poi si potrà partire con i test e esami sulla popolazione".