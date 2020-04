Coronavirus: tante richieste per buoni spesa, Milano proroga termini

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Il Comune di Milano proroga i termini per chiedere i buoni spesa legati al coronavirus a causa delle molte richieste dei cittadini. Resterà online sul sito del Comune fino alle ore 13 di mercoledì 15 aprile il modulo per la richiesta dei buoni. "I termini per l’accettazione delle domande sono stati prorogati di due giorni perché, a causa dell’elevato numero di richieste, si stanno registrando rallentamenti nella piattaforma di compilazione online. Il fornitore del servizio, su richiesta dell’Amministrazione, è costantemente al lavoro per ridurre i disagi e consentire a tutti gli utenti di accedere al form", spiega una nota.

In alternativa al sito, è possibile rivolgersi allo 020202, dal lunedì al sabato tra le 8 e le 20: in questo caso la compilazione del modulo avverrà telefonicamente con l’assistenza di un operatore dedicato. Non costituirà in alcun modo priorità per l’accettazione delle domande l’ordine cronologico di arrivo e potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.