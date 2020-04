Coronavirus: Api, per Pmi sempre più marcato calo fatturato e ordini (2)

(Adnkronos) - "Dobbiamo intraprendere, in parallelo alle azioni imprescindibili per la tutela della salute dei cittadini, quelle per garantire il futuro della nostra economia e i posti di lavoro. Se andiamo avanti così non ci sarà più nulla da salvare, aggiunge Galassi.

Per fronteggiare la difficile situazione economica, tra le diverse iniziative quelle principali vedono oltre il 28% degli imprenditori essersi già mosso per far ricorso agli ammortizzatori sociali, il 20% cercando liquidità (leasing, lettere di credito, finanziamenti), l’11,2% riducendo il personale in produzione o diminuendo l’orario di lavoro dei dipendenti, o mettendo in ferie forzate il personale (5%) o facendo ricorso allo smart working (3,7%). Gli imprenditori sono molto preoccupati, il 26,3% dei capitani d’impresa per la tenuta dell’azienda e la garanzia dell’occupazione dei dipendenti, timore che supera le paure relative alla salute propria e dei familiari (20% degli imprenditori), altri per il futuro incerto (15%) o per i mancati pagamenti dei clienti (12,8%).