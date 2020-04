Coronavirus: Gelmini, 'basta ritardi su insediamento commissione Vigilanza Cdp'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Con il decreto imprese la Sace, controllata da Cassa depositi e prestiti, avrà un ruolo cruciale per l’erogazione dei prestiti alle aziende. Questa partecipata è controllata solo dal ministero dell’Economia e delle finanze, mentre è ancora impantanata, da oltre un anno, la commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti Non appare più sopportabile che il controllo del Parlamento non venga di fatto esercitato per ragioni di bottega -tutte interne alla maggioranza- che riguardano la costituzione dell’Ufficio di presidenza e la nomina del presidente: che con tutta evidenza, in questo momento, dovrebbe spettare all’opposizione, anche per controbilanciare l’esercizio dei poteri di controllo del Mef rispetto a quelli delle Camere". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia alla Camera. Mariastella Gelmini.

"Negli scorsi mesi e nelle scorse settimane abbiamo chiesto diverse volte ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, di prendere iniziative per sanare questa assurda situazione. Ma ancora oggi permane questo inaccettabile vulnus. A questo punto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto sulla liquidità alle imprese, questi passaggi non sono più prorogabili. La commissione di Vigilanza sulla Cdp -conclude Gelmini- deve essere immediatamente operativa e ne vanno subito eletti gli organi e il presidente. Non tollereremo ulteriori ritardi”.