Coronavirus: Fratoianni, 'con voucher pagano crisi i più deboli'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Mi riesce difficile comprendere la ragione per cui Italia viva intenda reintrodurre i voucher in agricoltura per rispondere alla mancanza di manodopera. Uno strumento che negli anni, in particolare in agricoltura, ha alimentato lavoro nero, lavoro grigio e caporalato. Sempre il vecchio vizio di far pagare la crisi ai più deboli.” Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Segnalo ai renziani -prosegue l’esponente di Leu- al loro ministro all’Agricoltura, alcune cose da fare se si vuole davvero aiutare l’agricoltura, senza massacrare i lavoratori: innanzitutto, regolarizzare i tanti lavoratori stranieri che ancora oggi sono costretti nell’ombra e tengono in piedi il settore agricolo. Riconoscere paghe più alte ai lavoratori. Tracciare le produzioni agricole e le filiere da cui i prodotti provengono, per offrire un vantaggio competitivo alle nostre imprese agricole.

“Così il settore torna ad essere attrattivo, anche dal punto di vista lavorativo -conclude Fratoianni- e si risponde alla eccessiva offerta di lavoro, che non trova risposte".