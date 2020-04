Coronavirus: Anzaldi, 'didattica Rai? Salvini passi da parole a fatti'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Se Salvini è davvero interessato a far sì che sua possibile funzione di aiuto alla didattica della Rai si passi dalle chiacchiere ai fatti, dica ci colleghi leghisti in Commissione Vigilanza Rai di sollevare il caso durante l'ufficio di presidenza della Commissione Vigilanza Rai, convocato per oggi, e rivolgere all'azienda una richiesta, magari all'unanimità, perché ottemperi ai suoi doveri di servizio pubblico". Lo dichiara Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, a proposito delle parole di Matteo Salvini sulla Rai.

"In queste settimane - spiega - c'hanno provato tutti gli intellettuali. Da tre giorni ci prova anche Salvini ma nemmeno lui, nonostante la governance sia stata nominata quando la Lega era al governo, è riuscito a smuovere la Rai dalla sua inerzia rispetto a un possibile ruolo di supporto didattico da parte del servizio pubblico. Un modo per spuntarla, tuttavia, esiste: fare in modo che l'Ufficio di presidenza della Commissione Vigilanza Rai se ne occupi. E assuma una posizione netta per chiedere all'azienda di impegnarsi sul fronte didattico".

"Finora, nonostante gli appelli giunti da più parti, non solo la Rai fa quasi nulla (non ci sono che poche trasmissioni e sul canale 146!) ma quel poco che fa non lo pubblicizza nemmeno. Oggi però è possbile passare dalle parole ai fatti. Basta che Salvini voglia", conclude.