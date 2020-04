Coronavirus: Manca (Pd), 'no bandierine su scuole paritarie'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Il tema delle scuole comunali e paritarie che fanno parte del sistema pubblico è troppo importante perchè diventi oggetto di rivendicazioni che lasciano il tempo che trovano. L'emendamento del relatore che abbiamo condiviso affronta una questione, quella della didattica a distanza, importante ma parziale all'interno di una questione piu' complessiva . Se si vuole affrontare il tema e l'emergenza delle scuole paritarie in maniera efficace basta approvare l'emendamento presentato dal Pd. Ci auguriamo che tutta la maggioranza lo voglia far proprio e che il governo dia parere positivo". Lo afferma Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio al Senato.