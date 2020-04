Coronavirus: ingorgo emendamenti a Cura Italia, rischio rinvio aula Senato**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Una mole notevole di emendamenti. In totale sono 1200 (segnalati la metà) e la commissione Bilancio del Senato ha iniziato i lavori oggi pomeriggio. Risultato: il rischio concreto che il voto in aula al Senato sul decreto Cura Italia previsto per dopodomani. Lo riferiscono fonti parlamentari all'Adnkronos.

In commissione si lavora per sfoltire e tantissimi emendamenti sono stati accantonati ma, si spiega, i lavori procedono a rilento. Oggi il relatore , Daniele Pesco dei 5 Stelle ha depositato 12 nuovi emendamenti che però, si riferisce, non sono sostanziali. Il termine per i subemendamenti scade domani alle 12 e il timore è che difficilmente si riesca a risolvere tutto in 24 ore per arrivare in aula l'8 aprile.