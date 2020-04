Coronavirus: altro positivo a Balestrate, sindaco 'medicina migliore stare a casa'

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "Ho appena ricevuto comunicazione dall’Asp che uno dei tamponi fatti venerdì a un nostro concittadino è risultato positivo". Lo dice Vito Rizzo, sindaco di Balestrate (Palermo), spiegando che si tratta di un giovane rientrato da fuori regione e in totale isolamento da più di 14 giorni. "Non ha avuto e non ha alcun sintomo e dovrà ovviamente continuare la quarantena", aggiunge il primo cittadino, sottolineando che il ragazzo non ha avuto contatti neppure con i familiari. Nelle scorse settimane a Balestrate un uomo di 65 anni, positivo al Covid-19, è morto a causa delle complicazioni legate a patologie pregresse. Intanto, questa sera nella cittadina del Palermitano sarà effettuato un ulteriore intervento di sanificazione del territorio comunale grazie a un gruppo di agricoltori volontari. "Restiamo a casa, è la migliore medicina per tutti", conclude Rizzo rivolgendosi direttamente ai propri concittadini.