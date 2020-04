Coronavirus: Pd, 'Pse chiede utilizzo Mes senza condizionalita' e eurobond' (2)

(Adnkronos) - "In parte - spiegano i due esponenti democratici - il bilancio europeo dovrà poi essere ampliato con una rimodulazione della tassazione per favorire la transizione ambientale e digitale. Su nostra proposta, il Pse chiederà inoltre che cittadini di un paese dell’Unione che vivono oggi in un altro paese membro (ad esempio, i cittadini italiani in Germania) siano ovunque assistiti alle stesse condizioni dei cittadini dei paesi ospitanti, destinando a questo risorse comuni".

"Il Pse lavora infine per lanciare un grande piano Marshall europeo - sottolineano Felice e Fiano - con risorse comuni molto più sostanziose, rivolte a sostenere la sanità e la ricerca sulla salute, a finanziare il «Green New Deal», a colmare i divari digitali e sociali. Le forze progressiste europee si stanno battendo affinché l’Europa metta in campo un ampio ventaglio di strumenti per affrontare questa crisi, senza precedenti come la situazione richiede, e per una maggiore integrazione economica e sociale nella nostra Unione".

"Stiamo andando in questa direzione. Ed è la nostra battaglia comune - concludono i due dirigenti Pd - con le forze progressiste di tutti gli altri paesi europei, contro i nazionalisti e i sovranisti del Nord e del Sud che vorrebbero farci restare deboli e divisi. Noi invece ne usciremo più forti, più uniti: più solidali".