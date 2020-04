L’allenamento di Rabiot, centrocampista della Juventus, dalla sua quarantena in Costa Azzurra

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 L’allenamento di Rabiot, centrocampista della Juventus, dalla sua quarantena in Costa Azzurra Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si allena dalla sua quarantena in Costa Azzurra. Il calciatore ha lasciato Torino in seguito alla sospensione delle attività calcistiche per l’emergenza coronavirus Instagram Rabiot Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...