Coronavirus: Open Arms dona computer e avvia raccolta fondi 'siamo dove c'è bisogno'

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Open Arms e Covid19: mentre in Italia il nostro lavoro prosegue in rete con Forum Terzo Settore per dare assistenza a chi è solo in casa e non può raggiungere supermercato o farmacia e sostenendo la scuola, abbiamo donato computer a Napoli e a Torino e avviato una raccolta fondi per venire incontro a criticità delle scuole più periferiche, in Spagna continua il lavoro dei nostri volontari e volontarie nelle residenze geriatriche collaborando allo studio clinico della Fondazione contro AIDS e Malattie Infettive del Dr Oriol Mitja". Così l'ong Open Arms. "Siamo dove c'è bisogno, in mare e a terra con un unico obiettivo, salvare vite e difendere diritti di tutti e tutte", aggiunge Open Arms.