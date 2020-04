Coronavirus: 627 pazienti ricoverati in Sicilia, 95 i guariti

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) - Sono 627 i pazienti positivi al Codiv-19 ricoverati in Sicilia, si tratta di 19 ricoveri in più rispetto a ieri. Sostanzialmente stabile il numero di coloro che si trovano in terapia intensiva (74, uno in più rispetto a ieri), mentre coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 1.099, 43 in più in 24 ore. Novantacinque, invece, le persone guarite. A fornire il quadro aggiornato è la Presidenza della Regione siciliana