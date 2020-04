Coronavirus: Fraccaro, 'pronta norma su golden power, in primo provvedimento utile'(3)

(Adnkronos) - "Al fine di difendere il controllo societario delle aziende strategiche da finalità speculative -dice poi il sottosegretario- aumenteremo gli obblighi di comunicazione alla presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese ritenute strategiche".

"Oltre al rafforzamento del Golden power è indispensabile prevedere anche soglie più basse per le comunicazioni alla Consob così da ampliare il novero delle aziende che ne sono soggette, comprendendo quelle ad azionariato diffuso. Le Pmi rappresentano la spina dorsale del Paese e molte di essere creano valore in settori strategici per la difesa degli interessi del Paese".

"Il governo adotterà ogni provvedimento utile per salvaguardare il tessuto produttivo e i pilastri dell’economia nazionale dai possibili rischi legati all’emergenza Coravirus. L’Italia -conclude Fraccaro- supererà questa fase e ne uscirà ancora più forte”.