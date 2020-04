Coronavirus: Gelmini, 'assurdo dibattito su controllo statale sanità'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “È francamente paradossale che il Movimento 5 Stelle e una parte del Partito democratico (Crimi da una parte e Orlando dall’altra i capofila di questa dottrina) vogliamo, durante un’emergenza nazionale senza precedenti, proporre al Paese l’assurdo dibattito in merito a controllo statale sulla sanità". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"I grillini -aggiunge- sono andati oltre ed hanno già presentato al Senato un disegno di legge costituzionale, a prima firma Paola Taverna, per tornare ad un unico servizio sanitario nazionale, sottraendo la competenza -oggi concorrente con lo Stato- alle Regioni. Persino il ministro della Salute Speranza, esponente di un partito di sinistra sinistra, frena. Ci auguriamo che il governo non voglia seguire una strada di questo tipo. Statalismo non vuol dire efficienza, anzi”.