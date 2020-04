Coronavirus: Meloni, 'dopo pagliacciata meno male dietrofront Pizzarotti'**

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Dietrofront del sindaco di Parma Pizzarotti. Evidentemente resosi conto della pagliacciata commessa nei confronti delle famiglie in difficoltà, torna sui suoi passi e dice che la dichiarazione antifascista tramite modulo 'non vale per i bonus spesa' e che si correggerà l'errore. La follia ideologica, almeno per ora, è stata contenuta". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.