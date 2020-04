Coronavirus: Mulè, 'patrimoniale solita sindrome da Robin Hood sinistra'

Social

Diletta Leotta, allenamento con i guantoni in terrazza: scollatura da capogiro e che colpi! Video

Diletta Leotta si tiene in forma allenandosi in questo periodo di quarantena. Eccola sul terrazzo di casa mentre si esercita incrociando i guantoni. Per approfondire leggi anche: Lo scatto che scatena i fan di Diletta Leotta La conduttrice di Dazn, ha postato il video dei suoi esercizi con i guantoni sul proprio account Instagram, sulle storie. Esercizi di una certa difficoltà, buona la tecnica ...