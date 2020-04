Coronavirus: terminata riunione maggioranza-D'Incà, riprende domenica (2)

(Adnkronos) - Tempi stretti per la maggioranza per l'esame del dl Cura Italia. Dopo la riunione di oggi in cui si sono esaminati uno ad uno gli emendamenti, ci sarà un nuovo incontro domenica con l'obiettivo di chiudere per arrivare lunedì alle 14 in commissione Bilancio. Il tempo a disposizione non è molto visto che il dl dovrebbe approdare nell'aula del Senato tra l'8 e il 9 aprile. E c'è chi dall'opposizione fa notare: "Rischiano di non farcela".