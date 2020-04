Animali

Video Non solo lupi e cinghiali: la fototrappola cattura anche mamma capriolo e i suoi due piccoli

Ancora splendide immagini grazie a una fototrappola, ancora più toccanti in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Questa volta il video arriva dal Monte Ascensione, un rilievo (1.100 metri) in provincia di Ascoli Piceno. E' stato Alessio Agostini, appassionato di escursionismo e animali selvatici, a catturare il filmato in cui si vede una mamma capriolo ...